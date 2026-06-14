Вратарь «Вегаса» Харт прокомментировал свою игру в финальной серии с «Каролиной»
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Картер Харт высказался о своей игре в финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр, что является антирекордом НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
«В каких-то моментах им везло с отскоками, где-то я не сумел выручить. Но в конечном счёте я готовлюсь к шестой игре так же, как и к любой другой. Буду готов к матчу. Да, мы с Тортсом [Джоном Тортореллой] знакомы ещё по «Филадельфии», у нас хорошие отношения. В этой серии я играл не лучшим образом. Но я прибавлю в следующей игре», – приводит слова Харта официальный сайт НХЛ.
В финальной серии у голкипера 85,6% отражённых бросков, а в целом в плей-офф – 90,9%.
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