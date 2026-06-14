Вратарь «Вегаса» Харт прокомментировал свою игру в финальной серии с «Каролиной»

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Картер Харт высказался о своей игре в финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр, что является антирекордом НХЛ.

«В каких-то моментах им везло с отскоками, где-то я не сумел выручить. Но в конечном счёте я готовлюсь к шестой игре так же, как и к любой другой. Буду готов к матчу. Да, мы с Тортсом [Джоном Тортореллой] знакомы ещё по «Филадельфии», у нас хорошие отношения. В этой серии я играл не лучшим образом. Но я прибавлю в следующей игре», – приводит слова Харта официальный сайт НХЛ.

В финальной серии у голкипера 85,6% отражённых бросков, а в целом в плей-офф – 90,9%.