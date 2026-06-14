Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Вегаса» Харт прокомментировал свою игру в финальной серии с «Каролиной»

Вратарь «Вегаса» Харт прокомментировал свою игру в финальной серии с «Каролиной»
Комментарии

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Картер Харт высказался о своей игре в финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр, что является антирекордом НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

«В каких-то моментах им везло с отскоками, где-то я не сумел выручить. Но в конечном счёте я готовлюсь к шестой игре так же, как и к любой другой. Буду готов к матчу. Да, мы с Тортсом [Джоном Тортореллой] знакомы ещё по «Филадельфии», у нас хорошие отношения. В этой серии я играл не лучшим образом. Но я прибавлю в следующей игре», – приводит слова Харта официальный сайт НХЛ.

В финальной серии у голкипера 85,6% отражённых бросков, а в целом в плей-офф – 90,9%.

Материалы по теме
Герой «Вегаса» в плей-офф — фигурант секс-скандала. Он не играл в хоккей почти два года
Герой «Вегаса» в плей-офф — фигурант секс-скандала. Он не играл в хоккей почти два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android