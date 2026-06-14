«Вегас» — «Каролина»: онлайн-трансляция шестого матча финала КС начнётся в 3:00 мск

В ночь на 15 июня в Парадайсе, США, на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Счёт в серии 3-2 в пользу «ураганов». Игра начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме — 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии — 5:3. В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд — 4:2.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».