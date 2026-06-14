Рябыкин — о наградах Кучерова, Василевского и Купера: сработали былые заслуги

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о вручении индивидуальных призов представителям «Тампа-Бэй Лайтнинг» – российскому нападающему Никите Кучерову («Харт Трофи»), голкиперу Андрею Василевскому («Везина Трофи») и главному тренеру Джону Куперу («Джек Адамс Эворд»).

– Что скажете о вручении индивидуальных призов в НХЛ?

– Меня удивила аномалия «Тампы».

– В чём дело?

– Сразу три её представителя – тренер Джон Купер, Никита Кучеров и Андрей Василевский – взяли индивидуальные призы НХЛ, При этом не скажешь, что «Тампа» сыграла на своём уровне и в регулярке, и в плей-офф.

– В чём логика?

– Думаю, что сработали былые заслуги. У того же Василевского были и более сильные сезоны, тогда как Купер с Канадой проиграл Олимпиаду. Хотя тех же Маккиннона и Макдэвида, возможно, именно из-за Олимпиады немного притормозили – и дали приз самого ценного Кучерову, который был в тройке лучших бомбардиров и выдал очередной яркий сезон.

В целом в НХЛ такая плотность мастерства и звёзд, что выбор победителей очень широкий. И оспорить можно любое решение, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.