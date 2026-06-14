Ротенберг: у Овечкина есть всё, чтобы играть за сборную России долгие годы

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, способен ли нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играть за национальную команду.

«Конечно, может. У Саши есть всё для того, чтобы играть долгие годы», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/2026 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ форвард примет этим летом. В составе сборной России Александр становился трёхкратным чемпионом мира, дважды брал серебряные медали ЧМ и четыре раза был бронзовым призёром турнира.