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Квартальнов рассказал, над чем нужно работать «Локомотиву»

Квартальнов рассказал, над чем нужно работать «Локомотиву»
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Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов выразил мнение, что ярославскому клубу будет непросто вновь успешно выступить. Специалист отметил, что для достижения этой задачи необходимо изменить глубину состава.

«Задача выступить успешно будет непростой, команда играла три года подряд в финале. Наверное, состав стоит чуть расширить, пускай костяк тот же. У нас хорошая молодёжь, которая выиграла плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, будем её привлекать. Та энергия, молодость, задор, я думаю, это поможет команде.

Знаю, что молодёжная команда «Локомотива» собирается чуть пораньше, в июле. Поеду туда пораньше, посмотрим на неё и начнём работать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

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