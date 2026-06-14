Форвард «Красной Армии» Привалов — о питании хоккеистов: макароны с курицей — классика

Нападающий «Красной Армии», лучший новичок МХЛ в сезоне-2025/2026 Назар Привалов рассказал о правильном питании хоккеистов.

– Питание влияет на игру хоккеистов?

– Конечно. Михаил Викторович Деев однажды объяснил нам, пацанам: вы как машина. Едите фастфуд – заливаете 92, а надо ехать на 100. Это у меня в голове засело. 100% влияет – великие спортсмены это доказывают. Иногда можно себе позволить, но понимаешь: через два дня отложится, тяжелее будет бежать.

– Почему все хоккеисты едят макароны с курицей?

– Не знаю. Во-первых, вкусно. Во-вторых, думаю, врачи понимают, что нужно хоккеистам – и это подходит перед игрой. Макароны с курицей – классика, – приводит слова Привалова сайт КХЛ.