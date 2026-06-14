Главный тренер «Торонто Марлиз» Груден заявил, что готов к работе в НХЛ

Главный тренер «Торонто Марлиз» Джон Груден заявил, что готов к работе в НХЛ. Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» занимается поисками нового главного тренера после отставки Крэйга Берюбе.

Ранее «Марлиз» вышли в финал плей-офф АХЛ, где встречаются с «Чикаго Вулвз» (1-0). Груден сообщил, что не разговаривал с новыми руководителями «Лифс» насчёт работы в основной команде.

«С высшим руководством я не говорил. Похоже, нас хотят оставить в покое и дать сосредоточиться на текущей задаче. Я на 100% готов к работе в НХЛ. Я уже давно в профессии, имею опыт работы главным тренером. Я знаю, что НХЛ и АХЛ отличаются, но игра есть игра», – приводит слова Грудена Sportskeeda.

56-летний специалист руководит «Марлиз» с 2023 года. Ранее он был главным тренером в командах юниорской лиги Онтарио, а также ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз».