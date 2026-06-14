Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто Марлиз» Груден заявил, что готов к работе в НХЛ

Главный тренер «Торонто Марлиз» Груден заявил, что готов к работе в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Торонто Марлиз» Джон Груден заявил, что готов к работе в НХЛ. Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» занимается поисками нового главного тренера после отставки Крэйга Берюбе.

Ранее «Марлиз» вышли в финал плей-офф АХЛ, где встречаются с «Чикаго Вулвз» (1-0). Груден сообщил, что не разговаривал с новыми руководителями «Лифс» насчёт работы в основной команде.

«С высшим руководством я не говорил. Похоже, нас хотят оставить в покое и дать сосредоточиться на текущей задаче. Я на 100% готов к работе в НХЛ. Я уже давно в профессии, имею опыт работы главным тренером. Я знаю, что НХЛ и АХЛ отличаются, но игра есть игра», – приводит слова Грудена Sportskeeda.

56-летний специалист руководит «Марлиз» с 2023 года. Ранее он был главным тренером в командах юниорской лиги Онтарио, а также ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз».

Материалы по теме
«Торонто» обыграл «Чикаго» в первом матче финала АХЛ, Ахтямов совершил 26 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android