«Нью-Джерси» может обменять вратаря Якоба Маркстрёма — Уикс

«Нью-Джерси Дэвилз» может обменять вратаря Якоба Маркстрёма. Как сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс, клуб изучает интерес к голкиперу на рынке.

«По информации источников, хотя сделка и не является неизбежной, мне сказали, что «Нью-Джерси Дэвилз» оценивают интерес на рынке к вратарю Маркстрёму со стороны других клубов», – написал Уикс на своей странице в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.

Напомним, в ноябре 2025 года Маркстрём и «Нью-Джерси» продлили контракт на два года до конца сезона-2027/2028 с кэпхитом $ 6 млн.