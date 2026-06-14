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Александр Барков получил «Президентс Трофи» от Федерации хоккея Финляндии

Александр Барков получил «Президентс Трофи» от Федерации хоккея Финляндии
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Нападающий сборной Финляндии и «Флориды Пантерз» Александр Барков получил «Президентс Трофи» от федерации хоккея страны. Это специальная награда, которую учредил почётный президент Федерация хоккея Финляндии Кай Хиетаринта.

«Барков был душой финской сборной, которая благодаря его игре и образцовому лидерству завоевала золотую медаль чемпионата мира», – приводит слова Хиетаринты сайт Федерации хоккея Финляндии.

30-летний форвард провёл на чемпионате мира 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Он также вошёл в символическую сборную турнира. Финляндия стала чемпионом мира, победив в финале Швейцарию (1:0 ОТ).

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