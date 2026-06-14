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Марнер высказался о том, что Карлссон пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли

Марнер высказался о том, что Карлссон пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер высказался о том, что форвард команды Вильям Карлссон пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3) из-за травмы руки. Игра состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это большая потеря, он сделал для нас много хорошего с тех пор, как вернулся в состав. Но мы делали это весь год, у нас было много травм на протяжении всего сезона и на протяжении плей-офф. Конечно, потеря Уилла – это отстой, но мы следуем принципу «следующий игрок на очереди». Мы просто должны быть готовы к игре. Конечно, эту потерю будет сложно восполнить. Все, кто находится на льду, должны лучше играть в обороне, помогать и следить за тем, чтобы мы делали в нападении то же, что и раньше», – приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

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