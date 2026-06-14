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Агент вратаря Заврагина: в СКА у Егора не было прогресса, был спад

Агент вратаря Заврагина: в СКА у Егора не было прогресса, был спад
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Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Егора Заврагина, высказался об обмене игрока в «Металлург» из СКА.

— Заврагин перешёл в клуб, где тренер видит его на ведущих ролях. Мы видели, что в СКА у Заврагина не было прогресса, даже, возможно, спад. Поэтому было принято такое решение. Спасибо руководству СКА, что пошли нам навстречу, чтобы мы не потеряли яркого игрока. Как и в случае с Волохиным, произошёл обмен. Уверен, эти два вратаря ещё будут прославлять Россию на мировой арене.

— Разин очень любит менять молодых вратарей. Нет опасений за Заврагина?
— Самое главное, что Разин даёт им шансы, а не то, что он меняет вратарей. Есть вратари, которые достойны играть в КХЛ, но им не дают шансов. Поэтому побольше бы таких тренеров, как Разин, он дал дорогу многим молодым хоккеистам, — цитирует Черных «Матч ТВ».

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