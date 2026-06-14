Первый тренер Кучерова — о «Харт Трофи»: награда вернулась ему за прошлый год

Геннадий Курдин, первый тренер российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, высказался о получении хоккеистом награды «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров второй раз в карьере стал обладателем этой награды.

– В прошлом году все удивились, что «Харт Трофи» Никите не дали, в этом же всё наоборот. Видимо, награда вернулась ему за прошлый год (смеётся). Но опять же, кому отдавать награду? Макдэвиду? Поэтому я где-то удивился, но в то же время нет.

– С Никитой созванивались, поздравили его с наградой?

– Я его поздравил, но пока не звонил ему на этот счёт. Но буквально за пару дней до этого я ему набрал, мы с ним поболтали. В этом году, к сожалению, он не приедет в Россию, но созваниваемся, общаемся, – цитирует Курдина «Матч ТВ».