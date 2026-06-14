Бывший главный тренер сборной России: Кучеров — выдающийся хоккеист современности

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров второй раз в карьере стал обладателем этой награды.

«Это отличный результат и признание его мастерства. Безусловно, превосходное достижение! Никита – выдающийся хоккеист современности», – цитирует Быкова «Матч ТВ».

Кучеров опередил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт Трофи», что является минимальным разрывом с 2002 года.