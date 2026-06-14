Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший главный тренер сборной России: Кучеров — выдающийся хоккеист современности

Бывший главный тренер сборной России: Кучеров — выдающийся хоккеист современности
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров второй раз в карьере стал обладателем этой награды.

«Это отличный результат и признание его мастерства. Безусловно, превосходное достижение! Никита – выдающийся хоккеист современности», – цитирует Быкова «Матч ТВ».

Кучеров опередил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт Трофи», что является минимальным разрывом с 2002 года.

Материалы по теме
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Кучеров выиграл самую престижную награду НХЛ! Игнорировать достижения Никиты было нельзя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android