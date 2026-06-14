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Хоккейный агент: руководство «Сочи» сказало, что рассчитается с долгами перед игроками

Хоккейный агент: руководство «Сочи» сказало, что рассчитается с долгами перед игроками
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Агент игроков Континентальной хоккейной лиги Иван Ботев высказался о ситуации с долгами в «Сочи».

– В «Сочи» не всё гладко в плане финансов, не страшно ли вам работать с этим клубом?
– Мы с клубом в контакте, общаемся. Благодарны руководству, что держат нас в курсе. Именно поэтому мы сейчас не побоялись организовать переход Джесси Грэма. Понятно, что никто не хочет, чтобы были проблемы с деньгами.

– Сейчас у клуба нет долгов перед игроками за прошлый сезон?
– Нет, зарплата вся пришла, остались небольшие долги за экипировку, но у нас был разговор с руководством клуба, они сказали, что расплатятся с парнями, – цитирует Ботева «Матч ТВ».

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