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Канадский защитник Кейл Клаг обратился к болельщикам «Автомобилиста»

Канадский защитник Кейл Клаг обратился к болельщикам «Автомобилиста»
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Канадский защитник Кейл Клаг после перехода в «Автомобилист» обратился к болельщикам клуба. Контракт игрока обороны с екатеринбургским клубом рассчитан на два сезона.

«Привет, болельщики «Автомобилиста»! Это Кейл Клаг. Надеюсь, вы уже в предвкушении нового сезона. Мы с семьёй с нетерпением ждём приезда в Екатеринбург и начала работы с командой. Верю, мы сможем сделать что-то особенное в этом году. Увидимся совсем скоро!» – цитирует Клага пресс-служба клуба.

В НХЛ хоккеист выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», проведя в общей сложности 94 матча в лиге и набрав 21 (2+19) очко за результативность при показателе полезности «–22».

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