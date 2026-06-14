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«Это большая потеря». Форвард «Вегаса» — о травме Вильяма Карлссона в финальной серии

«Это большая потеря». Форвард «Вегаса» — о травме Вильяма Карлссона в финальной серии
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл высказался о том, что форвард команды Вильям Карлссон пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3) из-за травмы руки. Игра состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда тяжело терять кого-то. Это, очевидно, большая потеря, но у нас по-прежнему хорошая команда, мы должны помогать друг другу, другой игрок должен сделать шаг вперёд и взять на себя больше ответственности. Это тяжёлая потеря. Конечно, хотели бы видеть его в составе, но теперь нам придётся играть без него, но мы определённо можем справиться с этим», – цитирует Гертла пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф Вильям провёл 15 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+10».

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