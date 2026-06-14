«Это большая потеря». Форвард «Вегаса» — о травме Вильяма Карлссона в финальной серии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл высказался о том, что форвард команды Вильям Карлссон пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3) из-за травмы руки. Игра состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

«Всегда тяжело терять кого-то. Это, очевидно, большая потеря, но у нас по-прежнему хорошая команда, мы должны помогать друг другу, другой игрок должен сделать шаг вперёд и взять на себя больше ответственности. Это тяжёлая потеря. Конечно, хотели бы видеть его в составе, но теперь нам придётся играть без него, но мы определённо можем справиться с этим», – цитирует Гертла пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф Вильям провёл 15 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+10».