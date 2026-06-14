Защитник «Вегаса» — об игре вратаря Харта: мы могли бы лучше помогать ему

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб высказался об игре вратаря команды Картера Харта. 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3) с 85,6% отражённых бросков (в целом в плей-офф – 90,9%).

«Мы могли бы лучше помогать ему, это бесспорно. Как игрок, ты всегда оцениваешь, что мог сделать, и, на мой взгляд, очень редко перекладываешь вину на вратаря. Игрок всегда может что-то сделать, чтобы предотвратить гол. Мы можем лучше играть рядом с ним, перед нашими воротами, что бы там ни было, но мы абсолютно уверены в Хартси. Он отлично играет за нас. Мы здесь благодаря ему», – цитирует Макнэбба пресс-служба клуба.