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Дмитрий Орлов — о «Сан-Хосе»: очень доволен организацией, командой и климатом

Дмитрий Орлов — о «Сан-Хосе»: очень доволен организацией, командой и климатом
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от выступления в клубе. Прошлым летом россиянин подписал двухлетний контракт с «акулами».

– Очень доволен и организацией, и командой, ребятами, где я живу, климатом, у меня только положительные эмоции. Следующий сезон очень важный для организации, для команды. Сейчас у них решения: будут они делать Селебрини капитаном или нет, будут ли они его продлевать, потому что у него ещё год контракта. Ну, сейчас продлевать либо уже на следующий год.

– Ты имеешь в виду мостик какой-нибудь?
– Думаю, если брать нашу старую школу, кто играл, все хотели подписать по максимуму лет, там уже особо не думать, не переживать. А сейчас о Бедарде слухи ходят, что он подпишет там на четыре года. Всё-таки молодёжь меняется, у них другое мировоззрение. И тем более все говорят, что потолок будет расти, – сказал Орлов в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

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