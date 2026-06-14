«Уникально и всегда что-то новое». Защитник «Каролины» — о предматчевой речи Бриндамора

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шейн Гостисбер высказался об ораторских способностях тренера Рода Бриндамора. Шестая игра финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-2) состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

«Не знаю, можно ли назвать его философом, но ты ожидаешь, что каждая предматчевая речь будет одинаковой, но это всегда что-то новое. Это не старые клише, когда отвечаешь: «Да, мы поняли, тренер, будем играть изо всех сил». Это может быть что-то другое. История, что-то, что пришло ему в голову утром во время пробежки. Это кажется искренним. Он доносит эти послания, это довольно уникально — иметь тренера, способного на такое», — цитирует Гостисбера пресс-служба клуба.