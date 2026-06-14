Форвард «Красной Армии»: Сурину повезло играть с Радуловым

Нападающий «Красной Армии», лучший новичок Olimpbet МХЛ в сезоне-2025/2026 Назар Привалов высказался об игре форварда «Локомотива» Егора Сурина.

– В чём феномен Егора Сурина?

– Думаю, работа. Всё через работу. Два Кубка Гагарина – класс.

– Вам нравится, как он играет?

– Как зрителю – да. Но против него играть неприятно: цепкий, всегда бежит. Я был на матче «Спартак» – «Локомотив», всю игру следил за ним. Он не забил, не отдал, но «Локомотив» выиграл. Создавал как полноценный лидер уже в 19 лет.

– Насколько роль наставника – Александра Радулова – сказывается на его игре?

– Мне кажется, Егору повезло: начал через работу, и то, что Александр ему подсказывает, это 100% влияет. Всегда так было: опытные подсказывают молодым. У каждого своя история, – цитирует Привалова официальный сайт КХЛ.