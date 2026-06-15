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Андрей Назаров отреагировал на активную трансферную кампанию в КХЛ

Андрей Назаров отреагировал на активную трансферную кампанию в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил активные трансферы в Континентальной хоккейной лиге.

«Даже несмотря на идущий чемпионат мира по футболу, захвативший телеэкраны федеральных спортивных телеканалов, хоккей продолжает держать марку и сохранять свою аудиторию. В частности, одной из главных тем летнего межсезонья является трансферный рынок в КХЛ, который активно обсуждается экспертами и болельщиками. Каждый хочет надеть на себя пиджак генерального менеджера и провернуть крупный обмен в пользу своей любимой команды, пригласить сильного мастера.

Но нужно понимать, что от комплектации каждого из клубов зависят его перспективы в следующем сезоне, который обещает стать ещё более интересным и конкурентоспособным, нежели нынешний. Трансферы — дело тонкое, где можно как попасть в цель, так и крупно провалиться. Так что хоккей живёт и остаётся популярным даже сейчас. Это в очередной раз доказывает, что Россия — хоккейная страна. Ну а пока игрокам можно немного перевести дух, не забывая поддерживать физическую форму, чтобы вернуться к тренировкам без лишнего веса», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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