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Орлов рассказал, что мешает Мухамадуллину стать более доминирующим защитником в НХЛ

Орлов рассказал, что мешает Мухамадуллину стать более доминирующим защитником в НХЛ
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре российского игрока обороны Шакира Мухамадуллина. 24-летний защитник 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.

– Шакир как тебе? Может сейчас прогрессировать, стать более доминирующим защитником? Атакующий потенциал-то есть.
– Да, конечно, есть. Главное, чтобы давали играть, он набирался уверенности. Когда играешь, потом травма, потом ты в состав не попадаешь, это забирает уверенность. Тут главное, чтобы он тоже головой понимал, что он хочет видеть. Мы с ним общаемся, разговариваем, я там какие-то, может, ему вещи подсказываю. Дай бог, чтобы он сейчас подписал [контракт]. У него есть талант, возможность играть. Он высокий, с хорошим катанием, с хорошим видением, мастерством. Он знает, что делать с шайбой. Просто надо быть, наверное, понаглее, поувереннее в каких-то моментах, – сказал Орлов в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

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