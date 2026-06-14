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Александр Никишин оценил мотивационные речи главного тренера «Каролины»

Александр Никишин оценил мотивационные речи главного тренера «Каролины»
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался о предматчевых речах тренера Рода Бриндамора. Шестая игра финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-2) состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нравится, как он говорит. Это хорошая мотивация», – цитирует Никишина пресс-служба клуба.

Отмечается, что Никишин находится в процессе изучения английского языка. Когда ему кажется, что он мог упустить что-то важное в словах Бриндамора, Александр обращается за разъяснениями к товарищу по команде Андрею Свечникову. Ранее защитник «Каролины» Шейн Гостисбер назвал уникальными речи Бриндамора перед матчами.

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