Александр Никишин оценил мотивационные речи главного тренера «Каролины»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался о предматчевых речах тренера Рода Бриндамора. Шестая игра финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-2) состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

«Мне нравится, как он говорит. Это хорошая мотивация», – цитирует Никишина пресс-служба клуба.

Отмечается, что Никишин находится в процессе изучения английского языка. Когда ему кажется, что он мог упустить что-то важное в словах Бриндамора, Александр обращается за разъяснениями к товарищу по команде Андрею Свечникову. Ранее защитник «Каролины» Шейн Гостисбер назвал уникальными речи Бриндамора перед матчами.