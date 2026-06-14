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Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, планирует ли он работать до 70 лет

Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, планирует ли он работать до 70 лет
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60-летний главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что не планирует работать до 70 лет.

«Да нет, наверное. Я понимаю, надо уже задумываться [над завершением карьеры]. Сейчас получил такой вызов, хорошая команда. До этого где-то приходилось что-то создавать, а в Ярославле команда уже готовая.

Есть стороны лёгкие и не очень. Всё-таки три года подряд команда выходила в финал. Ещё раз скажу, что очень рад этому вызову, команда очень хорошая. И сейчас наша работа заключается в том, чтобы команда не выдохлась. Конечно, это будет чуть другая команда, нужно будет хорошо поработать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

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