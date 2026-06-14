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Форвард «Вегаса» Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финала Кубка Стэнли

Форвард «Вегаса» Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финала Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). «Рыцари» будут хозяевами площадки. Если «Вегасу» удастся перевести серию в седьмой матч, он пройдёт в Роли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, нужно просто играть. Всё зависит от нас: мы должны прийти на арену и быть готовыми. Результат покажет сама игра, но у нас в раздевалке есть уверенность. Главное – правильно подготовиться психологически.

У нас в раздевалке много опытных игроков. Думаю, наша команда в среднем старше большинства соперников. Мы делали это весь сезон – просто продолжали идти вперёд. И это, уверен, поможет нам сейчас», – приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

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