Форвард «Вегаса» Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). «Рыцари» будут хозяевами площадки. Если «Вегасу» удастся перевести серию в седьмой матч, он пройдёт в Роли.

«Думаю, нужно просто играть. Всё зависит от нас: мы должны прийти на арену и быть готовыми. Результат покажет сама игра, но у нас в раздевалке есть уверенность. Главное – правильно подготовиться психологически.

У нас в раздевалке много опытных игроков. Думаю, наша команда в среднем старше большинства соперников. Мы делали это весь сезон – просто продолжали идти вперёд. И это, уверен, поможет нам сейчас», – приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».