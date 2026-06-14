Двое россиян попали в топ-10 рейтинга вратарей на грядущем драфте НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из 10 лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ. В рейтинге представлены двое российских вратарей.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Брэди Наулинг (USHL).
2. Дмитрий Боричев (система «Локомотива»).
3. Тобиаш Тржейбал (Youngstown, USHL).
4. Михал Оршулак («Принс Альберт», WHL).
5. Вильям Лачель («Бленвиль-Буабриан», QMJHL).
6. Филип Ружичка (Brandon, WHL).
7. Егор Рыбкин («Чайка», МХЛ).
8. Ян Ларыс («Друммонвиль», QMJHL).
9. Дэвид Вермировски («Пардубице», чемпионат Чехии).
10. Марек Скленичка («Сиэтл Тандербердс», WHL).
64-й драфт НХЛ пройдёт в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» Кибэнк-центр 26-27 июня.