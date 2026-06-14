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Двое россиян попали в топ-10 рейтинга вратарей на грядущем драфте НХЛ

Двое россиян попали в топ-10 рейтинга вратарей на грядущем драфте НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из 10 лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ. В рейтинге представлены двое российских вратарей.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Брэди Наулинг (USHL).
2. Дмитрий Боричев (система «Локомотива»).
3. Тобиаш Тржейбал (Youngstown, USHL).
4. Михал Оршулак («Принс Альберт», WHL).
5. Вильям Лачель («Бленвиль-Буабриан», QMJHL).
6. Филип Ружичка (Brandon, WHL).
7. Егор Рыбкин («Чайка», МХЛ).
8. Ян Ларыс («Друммонвиль», QMJHL).
9. Дэвид Вермировски («Пардубице», чемпионат Чехии).
10. Марек Скленичка («Сиэтл Тандербердс», WHL).

64-й драфт НХЛ пройдёт в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» Кибэнк-центр 26-27 июня.

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