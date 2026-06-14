Крикунов оценил продление контракта Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил продление контракта главного тренера Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

«Для меня это не неожиданное решение руководства казанского клуба. Может быть, после поражения в финале плей-офф сомневались, но для команды это ведь неплохой результат. Тем более в финале играли с «Локомотивом», которого уже второй год не могут одолеть», — цитирует Крикунова Vprognoze.

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.