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The Hockey News назвал Канцерова одним из главных претентендов на приз лучшему новичку НХЛ

The Hockey News назвал Канцерова одним из главных претентендов на приз лучшему новичку НХЛ
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Сайт The Hockey News составил рейтинг хоккеистов, которые в следующем сезоне будут бороться за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению журналистов, одним из главных претендентов на трофей станет российский нападающий Роман Канцеров, который дебютирует в составе «Чикаго Блэкхоукс».

«Навыки Канцерова как плеймейкера недооценивают из-за его голов, но он демонстрирует умение стабильно принимать решения под давлением и отдавать передачи через несколько линий. Канцеров обладает всем необходимым, чтобы создавать опасные моменты и на уровне НХЛ. Если Канцеров сумеет сыграться с Коннором Бедардом, это только улучшит его шансы стать лучшим новичком», — говорится в материале на сайте The Hockey News.

Российский форвард был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ 2023 года под общим 44-м номером. В сезоне-2025/2026 за «Металлург» Канцеров с учётом плей-офф провёл 78 матчей и набрал 72 (40+32) очка.

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