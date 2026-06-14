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Неизвестный от имени вратаря «Тампы» Василевского выставил на продажу его экипировку

Неизвестный от имени вратаря «Тампы» Василевского выставил на продажу его экипировку
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, сообщил, что вратарь не распродаёт свою чемпионскую экипировку. Ранее появилась информация, что брат жены вратаря «Тампы» выставил на продажу экипировку с Кубка Стэнли — 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за 2 млн рублей.

«Экипировка Андрея Василевского с двух чемпионских сезонов, включая маски вратаря, хранится у него дома в Тампе. Все оригинальные вещи с победных серий Кубка Стэнли остаются в его личной коллекции. Андрей не давал никому разрешения на продажу своей экипировки и не имеет никакого отношения к подобным сделкам. Вещи, которые сейчас предлагаются к продаже, не являются подлинными», — цитирует Мильштейн «Матч ТВ».

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