«Никакого отношения к нашей семье это не имеет». Ал. Василевский об истории с экипировкой

Защитник «Амура» Алексей Василевский, брат вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, отреагировал на слухи о продаже чемпионской экипировки голкипера. Ранее появилась информация, что брат жены вратаря «Тампы» выставил на продажу экипировку с Кубка Стэнли — 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за 2 млн рублей.

«Очень удивился этому объявлению, которое разлетелось на всех сайтах. Никакого отношения к нашей семье это не имеет. Непонятно, почему идёт эта продажа, причём со ссылкой на наше имя», — цитирует Василевского «Матч ТВ».

Ранее агент Дэн Мильштейн заявил, что вся чемпионская экипировка хранится в домашнем музее Андрея Василевского.