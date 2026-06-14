Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никакого отношения к нашей семье это не имеет». Ал. Василевский об истории с экипировкой

«Никакого отношения к нашей семье это не имеет». Ал. Василевский об истории с экипировкой
Комментарии

Защитник «Амура» Алексей Василевский, брат вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, отреагировал на слухи о продаже чемпионской экипировки голкипера. Ранее появилась информация, что брат жены вратаря «Тампы» выставил на продажу экипировку с Кубка Стэнли — 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за 2 млн рублей.

«Очень удивился этому объявлению, которое разлетелось на всех сайтах. Никакого отношения к нашей семье это не имеет. Непонятно, почему идёт эта продажа, причём со ссылкой на наше имя», — цитирует Василевского «Матч ТВ».

Ранее агент Дэн Мильштейн заявил, что вся чемпионская экипировка хранится в домашнем музее Андрея Василевского.

Материалы по теме
Неизвестный от имени вратаря «Тампы» Василевского выставил на продажу его экипировку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android