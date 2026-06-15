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Чикаго Вулвз — Торонто Марлис, результат матча 15 июня 2026, счёт 4:5 ОТ, финал плей-офф АХЛ, Ахтямов

28 сейвов Ахтямова помогли «Торонто» одолеть «Чикаго» в овертайме второго матча финала АХЛ
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В ночь на 15 июня состоялся второй матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Торонто Марлис» обыграл в гостях «Чикаго Вулвз». Встреча завершилась победой фарм-клуба «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 5:4.

Голкипер «Торонто» Артур Ахтямов совершил 28 сейвов. Вратарь фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Амир Мифтахов участия в матче не принимал. Другие россияне Никита Павлычев и Иван Рябкин из «Вулвз» очков не набрали. «Торонто» упрочил положение в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится 17 июня в канадском Торонто.

В полуфинальной серии Кубка Колдера — 2026 «Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» (4-3), а «Торонто Марлис» был сильнее «Уилкс-Берри» (4-2).

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