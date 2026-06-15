Три хоккеиста из России выиграли Кубок Стэнли — 2026

В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. Таким образом, три российских хоккеиста стали обладателями Кубок Стэнли.

В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме — 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии — 5:3. В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд — 4:2.

В минувшем году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз».