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Три хоккеиста из России выиграли Кубок Стэнли — 2026

Три хоккеиста из России выиграли Кубок Стэнли — 2026
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В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. Таким образом, три российских хоккеиста стали обладателями Кубок Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме — 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии — 5:3. В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд — 4:2.

В минувшем году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз».

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