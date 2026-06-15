«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас»

В ночь с 14 на 15 июня на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они взяли серию 4-2 и завоевали Кубок Стэнли.

В составе победителей сегодня заброшенными шайбами отличились Тейлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Ассисты на счету Джейккоба Славина, Джексона Блейка и Логана Стэнковена. Российские хоккеисты результативных действий в свой актив не записали.

Эта победа в Кубке Стэнли стала для «Каролины» первой за 20 лет.