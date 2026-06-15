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Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз, результат матча 15 июня 2026, счет 0:3, плей-офф НХЛ 2025/2026, финал

«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас»
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В ночь с 14 на 15 июня на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они взяли серию 4-2 и завоевали Кубок Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

В составе победителей сегодня заброшенными шайбами отличились Тейлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Ассисты на счету Джейккоба Славина, Джексона Блейка и Логана Стэнковена. Российские хоккеисты результативных действий в свой актив не записали.

Эта победа в Кубке Стэнли стала для «Каролины» первой за 20 лет.

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