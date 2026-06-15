«Каролина» второй раз в клубной истории стала чемпионом НХЛ

В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии.

Таким образом, «Каролина» второй раз в клубной истории стала чемпионом НХЛ. Примечательно, что впервые «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли 20 лет назад, в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4-3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз». Спустя 20 лет «ураганы» повторили свой чемпионский поход. На сей раз команда Рода Бриндамора в финале Кубка Стэнли сломила сопротивление «Вегаса» (4-2).

В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. Три российских игрока впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.