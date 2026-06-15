Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию

В сезоне-2025/2026 три российских хоккеиста — голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии их клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл со счётом 3:0 «Вегас Голден Найтс» (итоговый счёт серии 4-2).

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

В предыдущих сезонах серии российскими обладателями Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2015/2016 и 2016/2017), защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2017/2018), нападающие Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 2018/2019), вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2019/2020 и 2020/2021 (Волков — только в сезоне-2019/2020)), нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2021/2022), нападающий Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс», 2022/2023), вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 2023/2024), голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз», 2024/2025).

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