Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию

Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию
Комментарии

В сезоне-2025/2026 три российских хоккеиста — голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии их клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл со счётом 3:0 «Вегас Голден Найтс» (итоговый счёт серии 4-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

В предыдущих сезонах серии российскими обладателями Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2015/2016 и 2016/2017), защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2017/2018), нападающие Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 2018/2019), вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2019/2020 и 2020/2021 (Волков — только в сезоне-2019/2020)), нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2021/2022), нападающий Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс», 2022/2023), вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 2023/2024), голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз», 2024/2025).

Материалы по теме
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

Материалы по теме
«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android