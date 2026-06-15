Видеообзор матча «Вегас» — «Каролина», в котором «Харрикейнз» выиграли Кубок Стэнли
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В ночь с 14 на 15 июня на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они взяли серию 4-2 и завоевали Кубок Стэнли.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
«Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть видеообзор данного матча, в котором хоккеисты «Харрикейнз», в том числе и три россиянина: Андрей Свечников, Пётр Кочетков и Александр Никишин, выиграли трофей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, в прошлом году трофей выиграла «Флорида Пантерз».
«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
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