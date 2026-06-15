Видеообзор матча «Вегас» — «Каролина», в котором «Харрикейнз» выиграли Кубок Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они взяли серию 4-2 и завоевали Кубок Стэнли.

«Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть видеообзор данного матча, в котором хоккеисты «Харрикейнз», в том числе и три россиянина: Андрей Свечников, Пётр Кочетков и Александр Никишин, выиграли трофей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в прошлом году трофей выиграла «Флорида Пантерз».

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова