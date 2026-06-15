Стаал установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Томаса 15-летней давности
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В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов» Джордан Стаал. 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.
Стаал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. На момент сегодняшнего матча Джордану исполнилось 37 лет 277 дней. Таким образом, Стаал превзошёл достижение Тима Томаса (37 лет 61 день, 2011 год).
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