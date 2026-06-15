Стаал установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Томаса 15-летней давности

В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов» Джордан Стаал. 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

Стаал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. На момент сегодняшнего матча Джордану исполнилось 37 лет 277 дней. Таким образом, Стаал превзошёл достижение Тима Томаса (37 лет 61 день, 2011 год).