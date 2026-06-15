Самый ценный игрок плей-офф НХЛ: я хотел победить. Я так сильно хотел победить

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал завоевание Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов». 37-летний форвард «Харрикейнз» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

«Я хотел победить. Я так сильно хотел победить», — сказал Стаал, еле сдерживая слёзы, говоря о своём выступлении в финале Кубка Стэнли.

Напомним, что Стаал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. На момент сегодняшнего матча Джордану исполнилось 37 лет 277 дней. Таким образом, Стаал превзошёл достижение Тима Томаса (37 лет 61 день, 2011 год).