Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ: я хотел победить. Я так сильно хотел победить

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ: я хотел победить. Я так сильно хотел победить
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал завоевание Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов». 37-летний форвард «Харрикейнз» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

«Я хотел победить. Я так сильно хотел победить», — сказал Стаал, еле сдерживая слёзы, говоря о своём выступлении в финале Кубка Стэнли.

Напомним, что Стаал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. На момент сегодняшнего матча Джордану исполнилось 37 лет 277 дней. Таким образом, Стаал превзошёл достижение Тима Томаса (37 лет 61 день, 2011 год).

Материалы по теме
Стаал установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Томаса 15-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android