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Брэндон Басси повторил достижение голкипера «Питтсбурга» девятилетней давности в плей-офф

Брэндон Басси повторил достижение голкипера «Питтсбурга» девятилетней давности в плей-офф
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В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

В составе «Харрикейнз» матч на «ноль» провёл голкипер команды Брэндон Басси. Американский голкипер стал первым вратарём, записавшим «сухой» выездной матч в решающей игре плей-офф со времён Мэтта Мюррея за «Питтсбург Пингвинз» в 2017 году.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
12 июня 2017, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хёрнквист (Шульц, Куниц) – 58:25 (5x5)     0:2 Хагелин (Дюмулен) – 59:46 (en)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов» Джордан Стаал. 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

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