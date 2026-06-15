Брэндон Басси повторил достижение голкипера «Питтсбурга» девятилетней давности в плей-офф

В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии.

В составе «Харрикейнз» матч на «ноль» провёл голкипер команды Брэндон Басси. Американский голкипер стал первым вратарём, записавшим «сухой» выездной матч в решающей игре плей-офф со времён Мэтта Мюррея за «Питтсбург Пингвинз» в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, обладателем «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «ураганов» Джордан Стаал. 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.