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15 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, футбол, ЧМ-2026, UFC

«Каролина» выиграла Кубок Стэнли, ничья Нидерландов и Японии на ЧМ-2026. Главное к утру
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«Каролина» завоевала Кубок Стэнли, сборные Нидерландов и Японии драматично сыграли вничью на ЧМ-2026, а Джастин Гейджи нанёс первое поражение Илие Топурии на турнире UFC в Белом доме и стал чемпионом в лёгком весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Джастин Гейджи победил Илию Топурию в Белом доме и стал чемпионом UFC в лёгком весе.
  2. Сборная Японии вырвала ничью в матче ЧМ с Нидерландами, забив на 89-й минуте.
  3. «Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас».
  4. Сириль Ган нокаутировал Алекса Перейру в бою за пояс UFC в тяжёлом весе.
  5. Швеция разгромила Тунис в матче 1-го тура ЧМ-2026, Исак и Дьёкереш забили по гол.
  6. Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме.
  7. Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера в первом раунде на турнире UFC в Белом доме.
  8. Бо Никал победил Кайла Дакаса в первом раунде на турнире UFC в Белом доме.
  9. Кот‑д’Ивуар вырвал победу над Эквадором благодаря голу Амада Диалло на 90-й минуте матча.
  10. Диего Лопес нокаутировал Стива Гарсию в первом бою турнира UFC в Белом доме.
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