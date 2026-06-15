«Каролина» выиграла Кубок Стэнли, ничья Нидерландов и Японии на ЧМ-2026. Главное к утру

«Каролина» завоевала Кубок Стэнли, сборные Нидерландов и Японии драматично сыграли вничью на ЧМ-2026, а Джастин Гейджи нанёс первое поражение Илие Топурии на турнире UFC в Белом доме и стал чемпионом в лёгком весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».