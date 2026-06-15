«Каролина» выиграла Кубок Стэнли, ничья Нидерландов и Японии на ЧМ-2026. Главное к утру
«Каролина» завоевала Кубок Стэнли, сборные Нидерландов и Японии драматично сыграли вничью на ЧМ-2026, а Джастин Гейджи нанёс первое поражение Илие Топурии на турнире UFC в Белом доме и стал чемпионом в лёгком весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Джастин Гейджи победил Илию Топурию в Белом доме и стал чемпионом UFC в лёгком весе.
- Сборная Японии вырвала ничью в матче ЧМ с Нидерландами, забив на 89-й минуте.
- «Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас».
- Сириль Ган нокаутировал Алекса Перейру в бою за пояс UFC в тяжёлом весе.
- Швеция разгромила Тунис в матче 1-го тура ЧМ-2026, Исак и Дьёкереш забили по гол.
- Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме.
- Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера в первом раунде на турнире UFC в Белом доме.
- Бо Никал победил Кайла Дакаса в первом раунде на турнире UFC в Белом доме.
- Кот‑д’Ивуар вырвал победу над Эквадором благодаря голу Амада Диалло на 90-й минуте матча.
- Диего Лопес нокаутировал Стива Гарсию в первом бою турнира UFC в Белом доме.
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