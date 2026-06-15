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Кочетков — третий российский обладатель Кубка Стэнли, ни разу не сыгравший в плей-офф

Кочетков — третий российский обладатель Кубка Стэнли, ни разу не сыгравший в плей-офф
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал обладателем Кубка Стэнли, ни разу не сыграв в плей-офф. В финальной серии «ураганы» обыграли «Вегас Голден Найтс» (4-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

26-летний Кочетков пропустил большую часть своего пятого сезона в НХЛ из-за травм, провёл только девять игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лёд в плей-офф. Тем не менее его имя будет нанесено на трофей, так как Пётр был в заявке в трёх матчах финальной серии, включая решающий. Таким образом, Кочетков станет третьим российским обладателем Кубка Стэнли, не игравшим в победном плей-офф (считались только игроки, чьи имена были нанесены на трофей). Ранее в список вошли защитники Владимир Константинов (1998, «Детройт Ред Уингз») и Антон Бабчук (2006, «Каролина»).

Константинов, впервые выигравший с «Детройтом» Кубок Стэнли в 1997 году, досрочно завершил карьеру из-за последствий автомобильной аварии, произошедшей вскоре после победы. На следующий сезон «красные крылья» вновь стали чемпионами и попросили нанести фамилию Константинова на трофей.

Бабчук в сезоне-2005/2006 перешёл в «Харрикейнз» в ходе регулярного чемпионата, где провёл лишь 22 матча и ни разу не сыграл в плей-офф. Клуб также попросил нанести фамилию россиянина на Кубок Стэнли.

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