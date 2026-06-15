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«Каролина» показала второй результат с 1980 года по числу поражений в победном плей-офф

«Каролина» показала второй результат с 1980 года по числу поражений в победном плей-офф
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В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. «Каролина» показала второй результат с 1980 года по количеству поражений в победном плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

В прошедшем плей-офф «ураганы» проиграли лишь три матча — один в серии с «Монреаль Канадиенс» и два в финальной серии с «Вегасом». С 1980 года лишь «Эдмонтон Ойлерз» становились чемпионами, проиграв меньшее количество матчей. Это случилось в 1988 году, когда «нефтяники» уступили в двух матчах за весь плей-офф. Также по три раза проигрывали «Эдмонтон» (1985 год) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1981 год).

«Каролина» выиграла свой второй Кубок Стэнли в клубной истории. Первый трофей «ураганы» завоевали в 2006 году.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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