«Каролина» показала второй результат с 1980 года по числу поражений в победном плей-офф

В ночь со 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. «Каролина» показала второй результат с 1980 года по количеству поражений в победном плей-офф.

В прошедшем плей-офф «ураганы» проиграли лишь три матча — один в серии с «Монреаль Канадиенс» и два в финальной серии с «Вегасом». С 1980 года лишь «Эдмонтон Ойлерз» становились чемпионами, проиграв меньшее количество матчей. Это случилось в 1988 году, когда «нефтяники» уступили в двух матчах за весь плей-офф. Также по три раза проигрывали «Эдмонтон» (1985 год) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1981 год).

«Каролина» выиграла свой второй Кубок Стэнли в клубной истории. Первый трофей «ураганы» завоевали в 2006 году.