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«Мне нужно переварить поражение». Джон Торторелла высказался о своём будущем в «Вегасе»

«Мне нужно переварить поражение». Джон Торторелла высказался о своём будущем в «Вегасе»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о своём будущем в клубе после поражения в финальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-4). 67-летний специалист возглавил «Вегас» под конец регулярного чемпионата, подписав с клубом контракт до конца сезона.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

«Мне нужно сначала переварить это поражение. Мне очень повезло, что всё так сложилось, пусть и немного странным образом, в конце сезона я оказался в этой команде. Мне очень повезло познакомиться с командой, познакомиться с организацией, первоклассной организацией, и просто получить такую возможность… Я хотел тренировать. Мне очень повезло, что удалось поработать с этой командой.

Я не думаю, что этой команде, этой группе мужчин нужно что-то ещё, чтобы подпитывать их жажду побед. Думаю, они понимают. Знаю, что мы проиграли в финале. Но я просто чувствую, что это сильная команда. Мне не терпится увидеть, что произойдёт в следующем сезоне, потому что у них есть ещё один шанс на Кубок Стэнли. Это такая хорошая и сильная команда. Не думаю, что им нужно что-то дополнительное, чтобы продолжать двигаться вперёд», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

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