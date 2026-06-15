«Мне нужно переварить поражение». Джон Торторелла высказался о своём будущем в «Вегасе»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о своём будущем в клубе после поражения в финальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-4). 67-летний специалист возглавил «Вегас» под конец регулярного чемпионата, подписав с клубом контракт до конца сезона.

«Мне нужно сначала переварить это поражение. Мне очень повезло, что всё так сложилось, пусть и немного странным образом, в конце сезона я оказался в этой команде. Мне очень повезло познакомиться с командой, познакомиться с организацией, первоклассной организацией, и просто получить такую возможность… Я хотел тренировать. Мне очень повезло, что удалось поработать с этой командой.

Я не думаю, что этой команде, этой группе мужчин нужно что-то ещё, чтобы подпитывать их жажду побед. Думаю, они понимают. Знаю, что мы проиграли в финале. Но я просто чувствую, что это сильная команда. Мне не терпится увидеть, что произойдёт в следующем сезоне, потому что у них есть ещё один шанс на Кубок Стэнли. Это такая хорошая и сильная команда. Не думаю, что им нужно что-то дополнительное, чтобы продолжать двигаться вперёд», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.