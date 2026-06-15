Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российские игроки «Каролины» отпраздновали чемпионство с шампанским в раздевалке

Российские игроки «Каролины» отпраздновали чемпионство с шампанским в раздевалке
Комментарии

В сезоне-2025/2026 три российских хоккеиста — голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии их клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл со счётом 3:0 «Вегас Голден Найтс» (итоговый счёт серии 4-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

После победной игры российские хоккеисты праздновали чемпионство, обливаясь шампанским. «Russian style», — произнёс Никишин, после чего трое россиян облили шампанским одного из тренеров команды.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

Материалы по теме
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android