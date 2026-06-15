Российские игроки «Каролины» отпраздновали чемпионство с шампанским в раздевалке

В сезоне-2025/2026 три российских хоккеиста — голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии их клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл со счётом 3:0 «Вегас Голден Найтс» (итоговый счёт серии 4-2).

После победной игры российские хоккеисты праздновали чемпионство, обливаясь шампанским. «Russian style», — произнёс Никишин, после чего трое россиян облили шампанским одного из тренеров команды.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».