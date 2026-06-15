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«Никогда не сдавайся». Вратарь «Каролины» Басси о чемпионстве в своём первом сезоне в НХЛ

«Никогда не сдавайся». Вратарь «Каролины» Басси о чемпионстве в своём первом сезоне в НХЛ
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси высказался о завоевании Кубка Стэнли в своём первом сезоне в НХЛ. Басси был подписан «Бостон Брюинз» в 2021 году в качестве свободного агента, не выбранного на драфте, после трёх лет обучения в Университете Западного Мичигана. Дебютировать в НХЛ 27-летний голкипер смог лишь в составе «Каролины» в прошедшем сезоне-2025/2026.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

«Это был особенный сезон. Для меня было честью стать чемпионом с этой командой. Все это заслужили. Все, кто работает в организации за кулисами, этого заслуживают. Это особенный день, чтобы отметить всех нас как группу, семью и близких людей.

Я люблю то, чем занимаюсь. Конечно, сейчас заголовков и историй стало немного больше, но я делаю это ради таких моментов. Это особенное событие. Никогда не знаешь, случится ли это. Просто усердно работай, не опускай голову, и время от времени случаются хорошие вещи. Никогда не сдавайся. Всегда получай удовольствие. Не опускай голову. Всё это, конечно, клише, но это правда, верно? Я никому не позволял говорить мне «нет». Если возникали трудности, я встречал их лицом к лицу, пытался разобраться в ситуации и извлечь из неё урок», — цитирует Басси ESPN.

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