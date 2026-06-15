Бриндамор стал четвёртым в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли как капитан и тренер

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он был капитаном «Каролины», когда клуб выиграл свой первый трофей в истории. Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.

Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером). Он стал первым, кто сделал это после Ларри Робинсона, выигравшего Кубок в качестве главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в 2000 году, после шести побед в качестве игрока с «Монреаль Канадиенс».