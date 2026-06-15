Бриндамор стал четвёртым в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли как капитан и тренер
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он был капитаном «Каролины», когда клуб выиграл свой первый трофей в истории. Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером). Он стал первым, кто сделал это после Ларри Робинсона, выигравшего Кубок в качестве главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в 2000 году, после шести побед в качестве игрока с «Монреаль Канадиенс».
Комментарии
- 15 июня 2026
-
10:50
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:20
-
07:03
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
06:16
-
06:03
-
06:00
-
05:57
-
03:34
- 14 июня 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:45
-
22:20
-
22:01
-
22:00
-
21:20
-
20:50
-
20:25