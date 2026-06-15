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Род Бриндамор сравнил эмоции от победы в Кубке Стэнли в качестве игрока и тренера

Род Бриндамор сравнил эмоции от победы в Кубке Стэнли в качестве игрока и тренера
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сравнил эмоции от завоевания Кубка Стэнли в качестве тренера и игрока. Бриндамор становился чемпионом в 2006 году как капитан «Каролины».

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

«Меня здесь уже много раз об этом спрашивали, но это всё равно потрясающе. Это так же потрясающе. Но как игрок я чувствовал себя немного иначе, потому что всю жизнь работал и мечтал о завоевании кубка. Это было облегчение — как будто с моей спины сняли пианино.

В этот раз я хотел этого для всей команды. Я хотел, чтобы они почувствовали, каково это, и я очень этого хотел для них. Поэтому видеть, как они наконец-то получают кубок, и, когда я его беру, просто видеть выражение их лиц — это того стоит. Это бесценно, потому что вы знаете, как они были рады за меня. А для меня всё было наоборот, и я никогда этого не забуду», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.

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