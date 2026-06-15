Род Бриндамор сравнил эмоции от победы в Кубке Стэнли в качестве игрока и тренера

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сравнил эмоции от завоевания Кубка Стэнли в качестве тренера и игрока. Бриндамор становился чемпионом в 2006 году как капитан «Каролины».

«Меня здесь уже много раз об этом спрашивали, но это всё равно потрясающе. Это так же потрясающе. Но как игрок я чувствовал себя немного иначе, потому что всю жизнь работал и мечтал о завоевании кубка. Это было облегчение — как будто с моей спины сняли пианино.

В этот раз я хотел этого для всей команды. Я хотел, чтобы они почувствовали, каково это, и я очень этого хотел для них. Поэтому видеть, как они наконец-то получают кубок, и, когда я его беру, просто видеть выражение их лиц — это того стоит. Это бесценно, потому что вы знаете, как они были рады за меня. А для меня всё было наоборот, и я никогда этого не забуду», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.