Роман Ротенберг поздравил российских игроков «Каролины» с завоеванием Кубка Стэнли

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов «Каролины Харрикейнз» с завоеванием Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. 24-летний Никишин ранее выступал за СКА, когда Ротенберг был главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.

«Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова!

Также поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперёд! Ура!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.