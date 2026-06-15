Бриндамора с Кубком Стэнли облили шампанским в раздевалке «Каролины»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он был капитаном «Каролины», когда клуб выиграл свой первый трофей в истории. Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
В раздевалке «Каролины» Бриндамор снял рубашку и поднял кубок над головой. Игроки команды в этот момент обливали тренера шампанским.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером).
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