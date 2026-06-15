Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бриндамора с Кубком Стэнли облили шампанским в раздевалке «Каролины»

Бриндамора с Кубком Стэнли облили шампанским в раздевалке «Каролины»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он был капитаном «Каролины», когда клуб выиграл свой первый трофей в истории. Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

В раздевалке «Каролины» Бриндамор снял рубашку и поднял кубок над головой. Игроки команды в этот момент обливали тренера шампанским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером).

Материалы по теме
Бриндамор стал четвёртым в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли как капитан и тренер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android