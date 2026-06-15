Бриндамора с Кубком Стэнли облили шампанским в раздевалке «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он был капитаном «Каролины», когда клуб выиграл свой первый трофей в истории. Бриндамор стал четвёртым человеком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли как капитан и как тренер команды.

В раздевалке «Каролины» Бриндамор снял рубашку и поднял кубок над головой. Игроки команды в этот момент обливали тренера шампанским.

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Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером).