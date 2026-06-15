«Каролина» иронично отреагировала на слова Тортореллы про оставленные вещи в отеле в Роли
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» иронично отреагировала на слова главного тренера «Вегас Голден Найтс» Джона Тортореллы, сказанные после пятого матча серии. Наставник «золотых рыцарей» заявил, что оставит свои вещи в отеле в Роли, так как уверен в том, что его команда сравняет счёт в серии и вернётся в город на седьмой матч. В шестом матче «Вегас» потерпел поражение со счётом 0:3 и проиграл финальную серию.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
«Мы вам их вышлем. Правда, это может занять несколько дней. Сейчас мы немного заняты», — сказано в сообщении пресс-службы «Каролины».
«Каролина» во второй раз в клубной истории стала обладателем Кубка Стэнли. Ранее чемпионом «ураганы» становились в 2006 году.
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